В КФУ обсудили вопросы развития студенческих научных кружков

Андреев Алексей Олегович
младший научный сотрудник, б/с научно-исследовательской лаборатории "Космическая навигация и планетные исследования"
Болонкина Людмила Васильевна
уборщик территорий эксплуатационно-хозяйственной службы культурно-спортивного комплекса "Москва"
Гараева Лейсан Зиннуровна
заведующий студенческим общежитием Студенческого городка
Зиннурова Юлия Ильдаровна
специалист отдела по социально-воспитательной работе
Марданова Гузалия Гусмановна
кассир эксплуатационно-хозяйственной службы социально-спортивного комплекса
Пархачева Ольга Сергеевна
лаборант НОЦ "Центр исследований Кореи "Корееведение"
Хабибрахманова Лилия Вакифовна
старший кассир Студенческого городка
Ямалеев Марс Мансурович
старший научный сотрудник, к.н. Регионального научно-образовательного математического центра