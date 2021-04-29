2021 - Год родных языков и народного единства

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Казанский федеральный университет

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В КФУ обсудили вопросы развития студенческих научных кружков

​​​​​​​В работе 99 научных объединений принимают участие более 2 тысяч обучающихся КФУ.

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Наши именинники

Андреев Алексей Олегович

младший научный сотрудник, б/с научно-исследовательской лаборатории "Космическая навигация и планетные исследования"

Белякова Светлана Викторовна

инженер-проектировщик лаборатории исследований органических соединений

Болонкина Людмила Васильевна

уборщик территорий эксплуатационно-хозяйственной службы культурно-спортивного комплекса "Москва"

Гараева Лейсан Зиннуровна

заведующий студенческим общежитием Студенческого городка

Григорьева Екатерина Анатольевна

доцент, к.н. (доцент) кафедры экономической теории и эконометрики

Де Карвальу Неграу Валенте Андре Хавьер

ведущий научный сотрудник, к.н. НИЛ "OpenLab Генные и клеточные технологии"

Жолобов Олег Феофанович

профессор, д.н. (профессор) кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики

Зиннурова Юлия Ильдаровна

специалист отдела по социально-воспитательной работе

Каримуллина Алсу Эриковна

старший преподаватель, к.н. кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса

Киршин Александр Александрович

ассистент, б/с кафедры хирургических болезней постдипломного образования

Лазарева Диана Раисовна

преподаватель, б/с кафедры дошкольного образования

Малаев Владимир Валентинович

доцент, к.н. (доцент) кафедры управления человеческими ресурсами

Марданова Гузалия Гусмановна

кассир эксплуатационно-хозяйственной службы социально-спортивного комплекса

Маслов Евгений Сергеевич

ведущий специалист отдела методического обеспечения и мониторинга образовательного процесса

Недопекин Олег Владимирович

доцент, к.н. кафедры общей физики

Озерова Карина Адгамовна

старший преподаватель, к.н. кафедры общей и этнической социологии

Палагушкина Ольга Викторовна

доцент, к.н. (доцент) кафедры природообустройства и водопользования

Пархачева Ольга Сергеевна

лаборант НОЦ "Центр исследований Кореи "Корееведение"

Середина Александра Юрьевна

преподаватель, б/с кафедры европейских языков и культур

Фахрутдинова Лилия Раифовна

профессор, д.н. (доцент) кафедры общей психологии

Хабибрахманова Лилия Вакифовна

старший кассир Студенческого городка

Шуралев Эдуард Аркадьевич

доцент, к.н. (доцент) кафедры прикладной экологии

Ямалеев Марс Мансурович

старший научный сотрудник, к.н. Регионального научно-образовательного математического центра

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